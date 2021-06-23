23 Haziran 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı Kanada yolcusu!

12 Dev Adam Kanada yolcusu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: , maçları için Kanada'ya gitti. Milliler ilk olarak Uruguay ile karşı karşıaya gelecek.

, 'ne katılmak için yarın Kanada'nın şehrine gidecek. Milliler İstanbul Havalimanı'ndan 14.10'da kalkacak uçakla Kanada'nın Vancouver şehrine oradan da feribotla maçların oynanacağı Victoria kentine geçecek.
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Milliler, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek.
Milliler grupta ilk iki sırayı alması halinde çapraz grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlıların Kanada kadrosu ise şu şekilde:

", A.Buğrahan Tuncer, (), , , (), (), (), J.Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan İlyasova (Utah Jazz)."



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