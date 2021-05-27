27 Mayıs 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Furkan Korkmaz yıldızlaştı 76ers farklı kazandı! | Philadelphia 76ers 120 - 95 Washington Wizards

Furkan Korkmaz yıldızlaştı 76ers farklı kazandı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

NBA play-off'larında Philadelphia , 'ın 13 sayı kaydettiği maçta 'ı 120-95 yenerek ilk tur serisinde durumu 2-0 yaptı. da ise karşılaşmayı 33 sayı ile tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki eşleşmede , sahasında 'ı mağlup ederken, 16 dakika süre alan milli oyuncu 13 sayı, 1 ribaunt ile takımının galibiyetine katkıda bulundu.

Ayrıca 76ers'ta ve 22'şer sayı üretti.

Wizards'ta müsabakayı 33 sayı ile tamamladı.

JA MORANT 47 SAYIYLA NBA TARİHİNE GEÇTİ

Doğu Konferansı eşleşmesinde 'ın 'ı 141-129 yendiği karşılaşmada 47 sayıyla oynayan , NBA play-off turu tarihinde 45 sayı ve üzeri atan en genç ikinci oyuncu oldu. Morant, 21 yaş, 289 günle bu başarıya ulaşırken, 21 yaş, 124 günlükken attığı 45 sayıyla ilk sırada yer alıyor.

Ja Morant'ın bu performansına rağmen sahadan mağlup ayrılırken, seride durum 1-1 oldu.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-: 120-95 (2-0)

-: 101-92 (1-1)

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 141-129 (1-1)

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