26 Mayıs 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarına başladı

12 Dev Adam hazırlıklara başladı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

FIBA Erkekler 'nde mücadele edecek , 'da toplandı. Elemeler, 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde 'nın şehrinde oynanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'den yapılan açıklamaya göre, başantrenör yönetiminde kampa giren milliler ilk idmanını gerçekleştirdi.

Elemeler öncesinde 'de 2 hazırlık maçı yapacak ay-yıldızlılar, 17 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da ile karşılaşacak. Milliler, 19 Haziran Cumartesi günü ise saat 20.00'de ile karşı karşıya gelecek. Her iki müsabaka 'nda oynanacak.

Elemelerdeki maçlarını 'nın şehrinde yapacak olan ay-yıldızlılar ve ile B Grubu'nda yer alıyor.

Milliler, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.

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