Son dakika spor haberi: THY EuroLeague'de yılın koçu Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman seçildi!
THY EuroLeague'de şampiyon olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yılın koçu seçildi. Ataman, 2021 Alexander Gomelsky Yılın Koçu Ödülü’nün sahibi oldu.
Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, organizasyonda yılın koçu ödülünün sahibi oldu.
Euroleague'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götüren Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman da sezonun en iyi koçu seçildi. Euroleague'deki takımların başantrenörlerinin oyları sonucu bu ödüle layık görülen Ataman, kariyerinde ilk kez bu ödülün sahibi oldu. Organizasyonda yer alan 18 takımın başantrenörünün 12 tanesinin ilk tercihi olan Ataman'ı sırasıyla Bayern Münih başantrenörü Andrea Trinchieri, Olimpia Milano başantrenörü Ettore Messina ve Barcelona başantrenörü Sarunas Jasikevicius takip etti.
Bu ödülü kazanmayı başaran ilk Türk başantrenör de olan Ergin Ataman, ödülünü Euroleague'de 2021-2022 sezonun ilk iç saha maçından önce düzenlenen bir törenle alacak.
TBF'DEN ATAMAN'A TEBRİK!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın THY Avrupa Ligi'nde "Yılın başantrenörü" seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.
TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "THY Avrupa Ligi'nde yılın koçu seçilen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ı tebrik ederiz." denildi.
Ataman, lacivert-beyazlıların başında bu sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?