21 Haziran 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: THY EuroLeague'de yılın koçu Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman seçildi!

Yılın koçu Ergin Ataman! Bir ilki daha gerçekleştirdi
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

THY 'de şampiyon olan 'in başantrenörü , yılın koçu seçildi. Ataman, Yılın Koçu Ödülü’nün sahibi oldu.

Turkish Airlines 'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan 'in başantrenörü , organizasyonda yılın koçu ödülünün sahibi oldu.

Euroleague'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götüren Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman da sezonun en iyi koçu seçildi. Euroleague'deki takımların başantrenörlerinin oyları sonucu bu ödüle layık görülen Ataman, kariyerinde ilk kez bu ödülün sahibi oldu. Organizasyonda yer alan 18 takımın başantrenörünün 12 tanesinin ilk tercihi olan Ataman'ı sırasıyla başantrenörü , başantrenörü ve başantrenörü takip etti.

Bu ödülü kazanmayı başaran ilk Türk başantrenör de olan Ergin Ataman, ödülünü Euroleague'de 2021-2022 sezonun ilk iç saha maçından önce düzenlenen bir törenle alacak.

TBF'DEN ATAMAN'A TEBRİK!

(), Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın 'nde "Yılın başantrenörü" seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "THY Avrupa Ligi'nde yılın koçu seçilen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ı tebrik ederiz." denildi.

Ataman, lacivert-beyazlıların başında bu sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi.

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