28 Mayıs 2021, Cuma

BASKETBOL

Phoenix Suns 95-109 Los Angeles Lakers (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Lakers seride öne geçti!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Son dakika spor haberleri: () play-off'larında Los Angeles , 'ı 109-95 mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi.

() play-off'larında 'ı 109-95 yenen Los Angeles , ilk tur serisinde 2-1 öne geçti.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Uzun süreli sakatlıklar nedeniyle normal sezonu 7. sırada bitiren Lakers, eşitlikle girilen serinin 3. maçında Suns'ı ağırladı.

Batı'da 2. sırayı alan ve 11 yıl sonra play-off'lara yükselen Suns, mücadeleyi kaybederek ilk karşılaşmasını kazandığı seride 2-1 geriye düştü.

Son şampiyon Lakers'ın all-star forveti , 34 sayı ve 11 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı, 9 asist, 6 ribaunt üreten ve 20 sayı kaydeden galibiyette önemli rol oynadı.

Suns'ta 22 sayı, 11 ribaunt, bitime 35 saniye kala yaptığı faulle oyundan atılan ise 19 sayı, 6 asist üretti.

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