23 Haziran 2021, Çarşamba

BASKETBOL

NBA: Phoenix Suns 104-103 Los Angeles Clippers (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Suns son saniye basketiyle kazandı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: play-offlarında Phoenix , sahasında Los Angeles 'ın son saniye basketiyle 104-103 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

play-off'larına tek maçla devam edildi. 'ın 'ı ağırladığı 2. karşılaşmasının son dakikaları büyük heyecana sahne oldu.

Son 0.9 saniyeye 103-102 geride giren Suns'ta Jae , rakip sahanın son çizgisinden oyuna sokmak üzere topu aldı. Crowder'ın attığı "alley-oop" pasını smaçla tamamlayan , Suns'ın sahadan galip ayrılmasını sağladı.

Suns'ta 29 sayı, 9 asistle oynayan , kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Maçın kahramanı 24 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. ise 20 sayı, 5 asist üretti.

Serinin 3 ve 4. maçlarına ev sahipliği yapacak Clippers'ta 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 19 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

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