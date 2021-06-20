20 Haziran 2021, Pazar

BASKETBOL

Türkiye 61-63 Belçika (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Potanın Perileri Avrupa'ya veda etti!

Potanın Perileri Avrupa'ya veda etti!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası (2021 EuroBasket) C Grubu'nda A Milli Kadın Basketbol Takım'ımız ile karşılaştı. Müsabakayı 63-61 kaybeden , 3 maçta 3 mağlubiyet alarak şampiyonaya grup aşamasında veda etti.

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda üçüncü ve son maçında 'ya 63-61 yenilerek organizasyona veda etti.

Milli takım, Fransa'nın Strazburg kentindeki Rhenus Spor Salonu'nda oynadığı ilk iki grup maçında da sahadan mağlup ayrılmıştı.

C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenilen milliler, Bosna Hersek'e de 64-54 kaybetmişti.

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