25 Mayıs 2021, Salı

BASKETBOL

Türkiye 56-52 Belarus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı Belarus'u mağlup etti!
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

'na katılacak olan , hazırlık maçında konuk ettiği 'u 56-52 mağlup etti. İşte karşılaşmaya dair detaylar... | Son dakika spor haberleri

ile 'nın ortaklaşa düzenleyeceği 'na katılacak , hazırlık maçında konuk ettiği 'u 56-52 yendi.

Milliler, 27 Mayıs Perşembe günü 'nda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Türkiye karşılaşmaya top kayıplarıyla başladı. İlk çeyrekte hücumda millilere göre daha etkili olan Belarus, yakaladığı 9-0'lık seriyle 4. dakikayı bu skorla önde geçti. Toparlanan ay-yıldızlılar, kısa oyuncularının skor katkısıyla 9. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 10-11. Boyalı alandan sayılar bulan Belarus, ilk çeyreği 15-13 üstün kapattı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Türkiye, rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek skor üretti. Ribauntlarda millilere üstünlük kuran Belarus, soyunma odasına 29-27 önde girdi.

, ikinci yarıya ve 'un basketleriyle etkili bir başlangıç yaptı. Savunmada iyi bir görüntü çizen ay-yıldızlılar, yakaladığı 9-0'lık seriyle 26. dakikada 7 sayılık üstünlük kurdu: 36-29. Çeyrek boyunca Belarus sadece 6 sayı bulurken Türkiye, 'in pota altından kaydettiği basketle final periyoduna 44-35 üstün gitti.

Son çeyrekte de üst üste top kayıpları yapan Belarus karşısında topu iyi paylaşarak sayılar bulan Türkiye, 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 46-36. Milliler, üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 56-52 kazandı.

'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı C Grubu'nda , ve ile mücadele edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Anadolu Efes Final Four için Köln'e gitti Anadolu Efes Final Four için Köln'e gitti
Milli yıldızdan kötü haber! Milli yıldızdan kötü haber!
F.Bahçe Beko seride öne geçti! F.Bahçe Beko seride öne geçti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör