İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Belarus'u 56-52 yendi.

Milliler, 27 Mayıs Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Türkiye karşılaşmaya top kayıplarıyla başladı. İlk çeyrekte hücumda millilere göre daha etkili olan Belarus, yakaladığı 9-0'lık seriyle 4. dakikayı bu skorla önde geçti. Toparlanan ay-yıldızlılar, kısa oyuncularının skor katkısıyla 9. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 10-11. Boyalı alandan sayılar bulan Belarus, ilk çeyreği 15-13 üstün kapattı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Türkiye, rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek skor üretti. Ribauntlarda millilere üstünlük kuran Belarus, soyunma odasına 29-27 önde girdi.

A milli takım, ikinci yarıya Şerife Alperi Onar ve Olcay Çakır Turgut'un basketleriyle etkili bir başlangıç yaptı. Savunmada iyi bir görüntü çizen ay-yıldızlılar, yakaladığı 9-0'lık seriyle 26. dakikada 7 sayılık üstünlük kurdu: 36-29. Çeyrek boyunca Belarus sadece 6 sayı bulurken Türkiye, Bahar Çağlar Ökten'in pota altından kaydettiği basketle final periyoduna 44-35 üstün gitti.

Son çeyrekte de üst üste top kayıpları yapan Belarus karşısında topu iyi paylaşarak sayılar bulan Türkiye, 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 46-36. Milliler, üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 56-52 kazandı.

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile mücadele edecek.

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