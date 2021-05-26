26 Mayıs 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Rusya!

Potanın Perileri Rusya'yı ağırlıyor!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.05.2021

, hazırlık maçında 'yı ağırlayacak. 'nda oynanacak karşılaşma 27 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nda oynanacak mücadele 27 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak

Ay-yıldızlılar, 17-27 Haziran tarihlerinde ile 'nın ortaklaşa düzenleyeceği 'nda mücadele edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Son şampiyon Lakers seriyi eşitledi! Son şampiyon Lakers seriyi eşitledi!
A Milli Kadın Basketbol Takımı Belarus'u mağlup etti! A Milli Kadın Basketbol Takımı Belarus'u mağlup etti!
Anadolu Efes Final Four için Köln'e gitti Anadolu Efes Final Four için Köln'e gitti
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör