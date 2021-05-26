26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Rusya!
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'yı ağırlayacak. Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak karşılaşma 27 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak mücadele 27 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak
Ay-yıldızlılar, 17-27 Haziran tarihlerinde İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
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