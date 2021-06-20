20 Haziran 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de Bucks Nets'i geçerek Doğu Konferansı finaline yükseldi! | Milwaukee Bucks 115 - 111 Brooklyn Nets

Müthiş maçta kazanan Milwaukee Bucks!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

NBA'de play-off'larda , 'i 115-111 mağlup ederek seriyi 4-3'e getirerek finaline yükseldi. Uzatmaya giden ve kıyasıya bir çekişmeye sahne olan mücadelede, skorda 20 defa üstünlük el değiştirdi, 10 kez de eşitlik sağlandı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 40 sayı, 13 ribaunt, 5 asistle yıldızlaşırken, Brooklyn'de 23 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 5 top çalma ile oynasa da galibiyet için yetmedi. | Son dakika spor haberleri

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Nets, konferans yarı final serisi 7. maçında 'da Bucks'ı ağırladı.

Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşma boyunca skorda 20 defa üstünlük el değiştirdi, 10 kez de eşitlik sağlandı.

Nets'in yıldızı , bitime bir saniye kala zor pozisyonda attığı basketle maçı uzatmaya taşıdı. Yaklaşık 3,5 dakika sayı üretilemeyen uzatma periyodu sonunda rakibine üstünlük sağlayan Bucks, adını konferans finaline yazdırdı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 40 sayı, 13 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Antetokounmpo, , , ve 'dan sonra NBA play-off'ları 7. maçında en az 40 sayı, 10 ribaunt istatistikleri yakalayan 5. oyuncu oldu. Konuk takımda 23 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 5 top çalma, ise 19 sayı, 8 ribauntluk performans sergiledi.

Ev sahibi ekipte müsabakanın tamamında forma giyen Durant, 48 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle mücadele etti. Durant, NBA play-off'ları tarihinde 7. maçta en fazla sayı üreten oyuncu olmayı başardı. 22 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 17 sayı, 11 ribauntla oynadı.

, finalinde Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks (3-3) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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