19 Haziran 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Belçika ile karşı karşıya gelecek!

Potanın Perileri Belçika ile karşılaşacak!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

'nda , üçüncü ve son maçında ile kozlarını paylaşacak. 20 Haziran Pazar günü 'nın kentindeki Rhenus Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 16.00'da başlayacak. | Son dakika spor haberleri

'nın kentindeki Rhenus Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşma 'den naklen yayınlanacak.

, grupta oynadığı ilk iki maçı kaybetmişti. Milliler, 'ya 72-47, 'e ise 64-54 mağlup olmuştu.

'nın ise C Grubu'nda birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

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