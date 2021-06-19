19 Haziran 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de Los Angeles Clippers finale yükseldi! | Los Angeles Clippers 131 - 119 Utah Jazz

Los Angeles Clippers tarihinde ilk kez finalde!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

NBA play-off'larında , 'ı 131-119 mağlup ederek tarihinde ilk kez konferans finaline yükseldi. Clippers'ı finale 39 sayıyla kariyer rekoru kıran Terance Mann, 28 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle oynayan ile 27 sayı, 10 asist ve 3 ribaunt kaydeden taşıdı. Bir diğer maçta, milli basketbolcu 'ın takımı Philadelphia 76ers, altıncı maçında 'ı 104-99 yenerek durumu 3-3'e getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Clippers, altıncı maçında 'ı ağırladı.

'daki mücadeleden 131-119 galip ayrılarak seriyi 4-2 kazanan Clippers, konferans finaline çıktı ve 'ın rakibi oldu.

Clippers'ı finale 39 sayıyla kariyer rekoru kıran Terance Mann, 28 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle oynayan ile 27 sayı, 10 asist ve 3 ribaunt kaydeden taşıdı.

Jazz'da 'ın 39 sayı, 9 asist ve 9 ribaunt, Royce O'Neale ile 'ın ise 21 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

76ERS SERİYİ SON MAÇA TAŞIDI

Milli basketbolcu 'ın takımı Philadelphia 76ers, altıncı maçında 'ı 104-99 yenerek durumu 3-3'e getirdi.

76ers'ta Tobias Harris 24 sayı, 5 ribaunt ve 2 asist, Seth Curry ise 24 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynarken, Furkan Korkmaz 7 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik katkı sağladı.

Hawks'ta Trae Young'ın 34 sayı, 12 asist, Kevin Huerter'ın 17 sayı, 11 ribaunt, Clint Capela'nın da 14 sayı, 11 ribauntluk "double-double"ları galibiyet için yeterli olmadı.

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