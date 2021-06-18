Son dakika spor haberi: A Milli Basketbol Takımı hazırlık maçında Rusya'yı 80-62 mağlup etti
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri öncesinde düzenlenen hazırlık maçında Rusya'yı 80-62 mağlup etti. 12 Dev Adam, yarın (19 haziran) hazırlık maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yine Rusya ile karşılaşacak.
Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'yı 80-62 yendi.
Karşılaşmanın başında dış atışlarda başarılı olamayan milliler, ilk çeyreği 19-17 geride geçti.
Sertaç ile pota altında ikinci periyotta etkili olan Türkiye, Doğuş ile çeyreğin son dakikası içinde bulduğu basketle 34-33 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.
Maçın ikinci yarısında Alperen ve Cedi Osman'ı da etkili kullanan A Milli Takım, 3. periyodu 56-51 önde tamamladı.
Son periyotta tüm oyuncularıyla etkili bir performans sergileyen Türkiye, karşılaşmayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın (19 haziran) hazırlık maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yine Rusya ile karşılaşacak.
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