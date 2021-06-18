18 Haziran 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: A Milli Basketbol Takımı hazırlık maçında Rusya'yı 80-62 mağlup etti

12 Dev Adam Rusya'yı farklı yendi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

, öncesinde düzenlenen hazırlık maçında 'yı 80-62 mağlup etti. , yarın (19 haziran) hazırlık maçında 'nda yine Rusya ile karşılaşacak.

'nın şehrinde 29 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 'nde mücadele edecek , hazırlık maçında 'yı 80-62 yendi.

Karşılaşmanın başında dış atışlarda başarılı olamayan milliler, ilk çeyreği 19-17 geride geçti.

ile pota altında ikinci periyotta etkili olan , ile çeyreğin son dakikası içinde bulduğu basketle 34-33 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.

Maçın ikinci yarısında ve Cedi Osman'ı da etkili kullanan , 3. periyodu 56-51 önde tamamladı.

Son periyotta tüm oyuncularıyla etkili bir performans sergileyen Türkiye, karşılaşmayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.

, yarın (19 haziran) hazırlık maçında 'nda yine Rusya ile karşılaşacak.

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