18 Haziran 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de Bucks Nets'e karşı seriyi eşitledi! | Milwaukee Bucks 104 - 89 Brooklyn Nets

Bucks Nets'e karşı seriyi eşitledi!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.06.2021

play-off'larında Milwaukee , 'i 104-89 yenerek Doğu Konferansı yarı final serisinde durumu 3-3'e getirdi. Bucks'ta 38 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma, da 30 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. Jrue Holiday ise 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu'da normal sezonu 3. sırada tamamlayan , konferans 2'ncisi 'i ağırladığı serinin 6. karşılaşmasını kazandı.

Bucks'ta 38 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma, da 30 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. Jrue Holiday ise 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu.

Nets cephesinde 32 sayı, 11 ribaunt, 16 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.

Serinin son mücadelesi, Nets'in sahasında yapılacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
F.Bahçe'den bir transfer daha! F.Bahçe'den bir transfer daha!
Fenerbahçe'de 6 ayrılık! Resmen açıklandı Fenerbahçe'de 6 ayrılık! Resmen açıklandı
Potanın Perileri mağlubiyetle başladı! Potanın Perileri mağlubiyetle başladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör