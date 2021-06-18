18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: NBA'de Bucks Nets'e karşı seriyi eşitledi! | Milwaukee Bucks 104 - 89 Brooklyn Nets
NBA play-off'larında Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets'i 104-89 yenerek Doğu Konferansı yarı final serisinde durumu 3-3'e getirdi. Bucks'ta Khris Middleton 38 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma, Giannis Antetokounmpo da 30 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. Jrue Holiday ise 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu'da normal sezonu 3. sırada tamamlayan Bucks, konferans 2'ncisi Nets'i ağırladığı serinin 6. karşılaşmasını kazandı.
Bucks'ta Khris Middleton 38 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma, Giannis Antetokounmpo da 30 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza attı. Jrue Holiday ise 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu.
Nets cephesinde Kevin Durant 32 sayı, 11 ribaunt, James Harden 16 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.
Serinin son mücadelesi, Nets'in sahasında yapılacak.
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