Son dakika spor haberi: Memphis Grizzlies'i play-off'a Ja Morant taşıdı! | Memphis Grizzlies 117 - 112 Golden State Warriors
NBA'de play-in karşılaşmasında Golden State Warriors'ı uzatmada 117-112'le geçen Memphis Grizzlies, play-off'a yükselen son takım oldu. Grizzlies'ta, Ja Morant, 35 sayı 6 asist ve 6 ribaund ile yıldızlaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Lig konferanslarında play-off'a kalacak son dört takımı belirleyen play-in turnuvası, Golden State Warriors-Memphis Grizzlies mücadelesiyle tamamlandı.
Grizzlies, normal süresi 99-99 tamamlanan karşılaşmayı uzatmada kazanarak Batı Konferansı'nda play-off vizesi alan 8. ekip oldu.
Ja Morant'ın 35 sayı, 6 asist ve 6 ribauntluk performansı ile Dillon Brooks'un 14, Grayson Allen'ın da 12 sayılık katkıları Grizzlies'ı galibiyete taşıdı.
Warriors'ta Stephen Curry'nin 39 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve Andrew Wiggins'in 22 sayı, 10 ribaunt, 2 asistlik performansları kazanmak için yetmedi.
2016-2017 sezonunun ardından ilk kez play-off'a katılma hakkı elde eden Grizzlies, Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri Utah Jazz ile eşleşti.
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