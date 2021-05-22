22 Mayıs 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Memphis Grizzlies'i play-off'a Ja Morant taşıdı! | Memphis Grizzlies 117 - 112 Golden State Warriors

Grizzlies kazandı Curry'li Warriors play-off dışı kaldı!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.05.2021

'de play-in karşılaşmasında Golden State 'ı uzatmada 117-112'le geçen Memphis , play-off'a yükselen son takım oldu. Grizzlies'ta, , 35 sayı 6 asist ve 6 ribaund ile yıldızlaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

konferanslarında play-off'a kalacak son dört takımı belirleyen play-in turnuvası, Golden State -Memphis mücadelesiyle tamamlandı.

Grizzlies, normal süresi 99-99 tamamlanan karşılaşmayı uzatmada kazanarak 'nda play-off vizesi alan 8. ekip oldu.

'ın 35 sayı, 6 asist ve 6 ribauntluk performansı ile 'un 14, 'ın da 12 sayılık katkıları Grizzlies'ı galibiyete taşıdı.

Warriors'ta 'nin 39 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 'in 22 sayı, 10 ribaunt, 2 asistlik performansları kazanmak için yetmedi.

2016-2017 sezonunun ardından ilk kez play-off'a katılma hakkı elde eden Grizzlies, Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri ile eşleşti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Final Four öncesi büyük skandal! Final Four öncesi büyük skandal!
Anadolu Efes Beşiktaş'ı farklı geçti! Anadolu Efes Beşiktaş'ı farklı geçti!
Galatasaray'a ABD'li oyun kurucu! Galatasaray'a ABD'li oyun kurucu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör