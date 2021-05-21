21 Mayıs 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Potanın Perileri Sırbistan'a mağlup! | Türkiye 57 - 61 Sırbistan

Potanın Perileri Sırbistan'a mağlup!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 Giriş Tarihi: 21.05.2021

, ile yaptığı ikili temas maçlarının ikincisinde de sahadan yenik ayrıldı. öncesi Sırbistan ile karşılaşan , sahadan 61-57'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ile 'nın 7-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği 'na hazırlanan ay-yıldızlılar, deplasmanda ile ikili temas maçlarında karşılaştı.

kentinde dün oynanan maçı 72-52 kaybeden milliler, bugünkü mücadeleden de 61-57 yenilgiyle ayrıldı.

Sırbistan'daki ikili temas maçlarını tamamlayan ay-yıldızlılar, yarın 'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.

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