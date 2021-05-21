21 Mayıs 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Potanın Perileri Sırbistan'a mağlup! | Türkiye 57 - 61 Sırbistan
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ile yaptığı ikili temas maçlarının ikincisinde de sahadan yenik ayrıldı. Avrupa Şampiyonası öncesi Sırbistan ile karşılaşan Potanın Perileri, sahadan 61-57'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İspanya ile Fransa'nın 7-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ay-yıldızlılar, deplasmanda Sırbistan ile ikili temas maçlarında karşılaştı.
Zlatibor kentinde dün oynanan maçı 72-52 kaybeden milliler, bugünkü mücadeleden de 61-57 yenilgiyle ayrıldı.
Sırbistan'daki ikili temas maçlarını tamamlayan ay-yıldızlılar, yarın İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig