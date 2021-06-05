05 Haziran 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Türkiye Play-off final mücadelesi 2. maçı oynanacak. ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde final heyecanı devam ediyor. ile 'nun karşı karşıya geleceği Play-Off final serisinde ikinci maç oynanacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 5 Haziran Cumartesi günü saat 19:30'da 'da canlı yayınlanacak.

FİNAL YOLU

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde 'i, yarı finalde de 'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde 'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.

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