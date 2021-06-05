Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye ING Basketbol Süper Ligi Play-off final mücadelesi 2. maçı oynanacak. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ING Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği Play-Off final serisinde ikinci maç oynanacak.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 5 Haziran Cumartesi günü saat 19:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
FİNAL YOLU
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.
Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.
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