16 Haziran 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: Brooklyn Nets 114-108 Milwaukee Bucks (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Nets seride öne geçti
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika spor haberleri: (NBA) play-off'larında , Milwaukee 'ı 114-108 yenerek konferans yarı final serisinde 3-2 öne geçti.

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Nets, serisi 5. maçında 'da 'ı ağırladı.

Play-off'larda sakatlıklar yüzünden sorun yaşayan Nets'te , karşılaşmanın tamamında forma giydi. Nets, serinin 4. maçında sakatlanan 'den yoksun sahaya çıktı. İlk karşılaşmada sakatlanan ise takıma döndü.

Durant, 49 sayı, 17 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Yıldız basketbolcu, bir play-off maçında en çok sayı atan Nets oyuncusu olmayı da başardı. 27, 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Sakatlıktan dönen Harden ise 5 sayı, 8 asist, 6 ribauntla mücadele etti.

Bucks'ta 34 sayı, 12 ribaunt, 25 sayı, 5 asist, Jrue Holiday 19 sayı, 8 asistle oynadı.

Serinin galibi, Doğu Konferansı finalinde Philadelphia 76ers- (2-2) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

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