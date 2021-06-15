Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes'te Adrien Moerman takımdan ayrıldı
Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes ile çifte şampiyonluk yaşayan Adrien Moerman, lacivert-beyazlılardan ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Turkish Airlines EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak kapatan Anadolu Efes'te ayrılık yaşanıyor.
Geride bıraktığımız 3 yıl boyunca lacivert-beyazlı ekibin önemli isimlerinden birisi olan Adrien Moerman, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını açıkladı.
Moerman, ailesiyle bir fotoğrafını paylaştı ve açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Geride bıraktığımız 3 yıl boyunca bizi ağırladığınız için teşekkürler. Bu harika ülkeden ayrılma vaktimiz geldi. Burada muhteşem insanlarla tanıştık ve onları asla unutmayacağız. Sizleri özleyeceğiz, bir gün tekrar görüşmek üzere."
Adrien Moerman, 2020-21 sezonunda EuroLeague ve BSL'de olmak üzere toplam 68 maçta lacivert-beyazlı formayı sırtına geçirmişti. Tecrübeli oyuncu, 9.3 sayı – 5.7 ribaunt – 1.2 asist ortalamaları yakalamıştı.
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