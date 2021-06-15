15 Haziran 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes'te Adrien Moerman takımdan ayrıldı

Anadolu Efes'te ilk ayrılık!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Son dakika spor haberleri: ile çifte şampiyonluk yaşayan , lacivert-beyazlılardan ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

'nde sezonu şampiyon olarak kapatan 'te ayrılık yaşanıyor.

Geride bıraktığımız 3 yıl boyunca lacivert-beyazlı ekibin önemli isimlerinden birisi olan , kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını açıkladı.

Moerman, ailesiyle bir fotoğrafını paylaştı ve açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız 3 yıl boyunca bizi ağırladığınız için teşekkürler. Bu harika ülkeden ayrılma vaktimiz geldi. Burada muhteşem insanlarla tanıştık ve onları asla unutmayacağız. Sizleri özleyeceğiz, bir gün tekrar görüşmek üzere."

Adrien Moerman, -21 sezonunda ve 'de olmak üzere toplam 68 maçta lacivert-beyazlı formayı sırtına geçirmişti. Tecrübeli oyuncu, 9.3 sayı – 5.7 ribaunt – 1.2 asist ortalamaları yakalamıştı.

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