Son dakika spor haberi: NBA'de sezonun en iyi 5'leri açıklandı!
NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 2020-21 sezonunun en iyi 5'leri, dünya çapında 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, ilk tercih oylarının tamamını alarak 500 puanla sezonun en iyi 5'ine seçildi.
Denver Nuggets'tan sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Nikola Jokic 498, Golden State Warriors'tan Stephen Curry 496, Dallas Mavericks'ten Luka Doncic 402 ve Los Angeles Clippers'tan Kawhi Leonard 323 puanla sezonun en iyi 5'ine giren diğer isimler oldu.
Öte yandan sezonun en iyi ikinci 5'ine seçilen Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, toplamda 17. kez en iyiler listesine dahil olarak rekorunu geliştirdi. Daha önce en iyi 5'e 13 kez seçilen ve bu alanda da rekoru elinde bulunduran James, üç defa en iyi ikinci 5, bir kez de en iyi üçüncü 5'te yer aldı.
NBA'de sezonun en iyi 5'leri şu oyunculardan oluştu:
En iyi 5: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)
En iyi ikinci 5: Joel Embiid (Philadelphia 76ers), LeBron James (Los Angeles Lakers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Julius Randle (New York Knicks)
En iyi üçüncü 5: Bradley Beal (Washington Wizards), Jimmy Butler (Miami Heat), Paul George (Los Angeles Clippers), Rudy Gobert (Utah Jazz), Kyrie Irving (Brooklyn Nets)
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