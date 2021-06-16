Son dakika spor haberi... Orhun Ene: "Olimpiyat Oyunları’na katılmayı hedefliyoruz"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenör Orhun Ene, Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkını elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. 29 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek Millilerde Ene, mayıs ayının son haftasından itibaren bir hazırlıklara başladıklarını belirtti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene değerlendirmelerde bulundu.

29 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek Millilerde Ene, mayıs ayının son haftasından itibaren bir hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Bu hazırlık sürecinde hem Olimpiyat Elemeleri'nde oynayacağımız grup maçlarında hem de kasım ayından itibaren başlayacak pencereyle beraber sezon içinde oynayacağımız maçlarda milli takımımızı daha geniş bir yelpazeden oyuncular seçerek kadronun içerisinde görmek istedik. Yaklaşık 20 kişi ile hazırlıklarımıza başladık. ING Basketbol Süper Ligi'nde final oynayan ve NBA'de sezonu sona eren oyuncuların da katılmasıyla beraber geniş bir kadroyla uzun bir süreden beri çalışıyoruz. Şu anda kadromuzda Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova ile birlikte ligde final serisinin son maçında belinden sakatlanan Shane Larkin bizimle idman yapamıyor. Ama diğer oyuncular bu süreçte tempolu bir şekilde antrenmanlarını sürdürdü. Zor bir gruba gidiyoruz. Olimpiyat Elemeleri'nde oynayacağımız iki grup, sonrasında birleşiyor. Ama yarı final ve final maçlarını kazanarak Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etmeyi hedefliyoruz. Çekya, Yunanistan ve Kanada gibi güçlü ülkeler var. Oraya kadar hem fizik hem de teknik olarak hazır olmak zorundayız. Ülkemizde oynadığımız son iki pencerede belirli bir seviyeye gelmiştik. Buraya yeni katılan arkadaşlarımız Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven ile beraber kadromuz biraz daha derinleşti. Bu oyuncularla beraber son iki turnuvanın üzerine koyarak daha iyi bir takım olmak istiyoruz. İnşallah bu süreçte herhangi bir aksaklık olmadan NBA'den gelecek iki oyuncumuz ve Shane Larkin ile beraber daha güçlü bir takım oluruz" diye konuştu.



İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın Venezuela ve 19 Haziran Cumartesi günü de Rusya ile oynayacakları hazırlık maçlarını değerlendiren Orhun Ene, "Kulüp takımlarında oynayan oyuncuların milli takımdan uzak kaldıkları süreci de düşünüp milli takıma adaptasyonlarını sağlamak istiyoruz. Geçen seneki pencere maçlarından itibaren hem teknik hem de birlikte oynama alışkanlığıyla beraber bir düzenimiz oluşmuştu. Burada oynayacağımız bu iki maçta bu düzenimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Artık milli takımlarda uzun süreli kamplar yapmak mümkün gözükmüyor. Çünkü oyuncuların sezon içi Avrupa ve yerel lig maçlarının yaptığı zorlu takvim, milli takımların hazırlanmasını da olumsuz yönde etkiliyor. Olimpiyat Elemeleri öncesi ilk hazırlık müsabakalarımız olan Venezuela ve Rusya ile oynayacağımız karşılaşmalarda Cedi ve Ömer Faruk'u da bu kadroya ekleyerek takım kimyamızı derinleştireceğiz" şeklinde konuştu.

DİĞER

BASKETBOL HABERLERİ