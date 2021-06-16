16 Haziran 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı Venezuela ile karşılaşacak!

12 Dev Adam Venezuela ile karşılaşacak!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

, hazırlık karşılaşmasında ile kozlarını paylaşacak. Başantrenör yönetimindeki milliler, hazırlıklar kapsamında 17 Haziran Perşembe günü 'nda Venezuela'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nın şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 'nde mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına 'da devam ediyor.

Başantrenör yönetimindeki milliler, hazırlıklar kapsamında 17 Haziran Perşembe günü 'nda 'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve 'den canlı yayımlanacak.

Milliler, Venezuela'nın ardından 19 Haziran Cumartesi günü de saat 20.00'de yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda ile hazırlık maçı oynayacak.

, olimpiyat elemelerinde gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü , ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü ile mücadele edecek. Maçlar, TSİ 05.35'te başlayacak.

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