Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı Venezuela ile karşılaşacak!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Venezuela ile kozlarını paylaşacak. Başantrenör Orhun Ene yönetimindeki milliler, hazırlıklar kapsamında 17 Haziran Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Venezuela'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.
Başantrenör Orhun Ene yönetimindeki milliler, hazırlıklar kapsamında 17 Haziran Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Venezuela'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve NTV'den canlı yayımlanacak.
Milliler, Venezuela'nın ardından 19 Haziran Cumartesi günü de saat 20.00'de yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya ile hazırlık maçı oynayacak.
A Milli Takım, olimpiyat elemelerinde gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü Uruguay, ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü Çekya ile mücadele edecek. Maçlar, TSİ 05.35'te başlayacak.
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