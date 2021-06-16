16 Haziran 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası’nda parkeye çıkıyor! Rakip Slovenya

Potanın Perileri'nin Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

, C Grubu ilk karşılaşmasında TSİ 19.00'da ile kozlarını paylaşacak. ’nda dört grupta yer alan 16 takım arasından, grup aşamasını ilk sırada tamamlayan dört takım direkt olarak çeyrek finale yükselirken, gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek finale çıkmak için karşılaşacak. | Son dakika spor haberleri

İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği 17 Haziran Perşembe günü başlıyor. , , ve ile C Grubu'nda yer alıyor. Milliler ilk karşılaşmasına 17 Haziran Perşembe TSİ 19.00'da Slovenya karşısına çıkacak.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda dört grupta yer alan 16 takım arasından, grup aşamasını ilk sırada tamamlayan dört takım direkt olarak çeyrek finale yükselirken, gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek finale çıkmak için karşılaşacak.

38. KEZ DÜZENLENİYOR

Bu yıl İspanya ve Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek günümüze kadar toplam 37 kez organize edildi. 'nin de 2005 yılında ev sahipliği yaptığı şampiyona, ilk kez 1938 yılında 'nın başkenti 'da düzenlendi. 1991 yılına dek düzenlenen şampiyonalarda eski Sovyetler Birliği, bu süreçte 21 kez altın madalyaya ulaşıp, bir kez de gümüş madalya kazandı. 2017 yılında 'da ve 2019 yılında da Sırbistan ve Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaları ilk sırada tamamlayan İspanya, şampiyonaya son şampiyon unvanı ile katılıyor. Avrupa Şampiyonası'nda Sovyetler Birliği'nin yanı sıra İspanya'nın 4, Rusya'nın 3, Fransa'nın 2, Bulgaristan, Polonya, İtalya, Litvanya, Çekya, Sırbistan ve Ukrayna'nın da 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

MİLLERİN ŞAMPİYONA KARNESİ

Ay-yıldızlılar, 2011 yılında Polonya'da düzenlenen organizasyonda finale yükselirken, Rusya'ya 59-42'lik skorla mağlup olarak turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Milliler, bu turnuvanın ardından 2013 yılında Fransa'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise üçüncü oldu. Milli Takım, Sırbistan karşılaşmasını 92-71'lik skorla kazanarak bronz madalya kazandı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı şu şöyle:

17 HAZİRAN PERŞEMBE

19.00 TÜRKİYE - Slovenya

18 HAZİRAN CUMA

13.00 TÜRKİYE - Bosna Hersek

20 HAZİRAN PAZAR

16.00 TÜRKİYE - Belçika

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası grupları ise şu şekilde:

A Grubu: , , İspanya, Slovakya
B Grubu: , Sırbistan, İtalya, Yunanistan
C Grubu: TÜRKİYE, Bosna Hersek, Slovenya, Belçika
D Grubu: Fransa, Rusya, Çekya, Hırvatistan

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