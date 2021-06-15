15 Haziran 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika basketbol haberleri: Teodosic Anadolu Efes'in radarında!

Teodosic Anadolu Efes'in radarında!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.06.2021

Son dakika haberleri... THY Euroleague ve 'ni kazanarak duble yapan Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun yıldız isimlerinden 'i gündemine aldı.

Son şampiyon , gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kurmak istiyor. Eurohoops'un haberine göre, Anadolu Efes, 'i gündemine aldı. Virtus Bologna'nın yıldız ismi tarafından da ilgi görüyor. Teodosic bu sezon 'ta çıtığı 19 maçta 15.4 sayı – 3.0 ribaund – 6.9 asist – 19.8 verimlilik puanı ortalamaları ile oynadı ve sezonu MVP olarak tamamladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
F.Bahçe o ismin sözleşmesini uzattı! F.Bahçe o ismin sözleşmesini uzattı!
Türkoğlu'dan millilere ziyaret! Türkoğlu'dan millilere ziyaret!
Clippers seride farkı 1'e indirdi Clippers seride farkı 1'e indirdi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör