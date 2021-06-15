15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika basketbol haberleri: Teodosic Anadolu Efes'in radarında!
Son dakika Anadolu Efes haberleri... THY Euroleague ve Türkiye Basketbol Ligi'ni kazanarak duble yapan Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun yıldız isimlerinden Milos Teodosic'i gündemine aldı.
Son şampiyon Anadolu Efes, gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kurmak istiyor. Eurohoops'un haberine göre, Anadolu Efes, Milos Teodosic'i gündemine aldı. Virtus Bologna'nın yıldız ismi CSKA Moskova tarafından da ilgi görüyor. Teodosic bu sezon EuroCup'ta çıtığı 19 maçta 15.4 sayı – 3.0 ribaund – 6.9 asist – 19.8 verimlilik puanı ortalamaları ile oynadı ve sezonu MVP olarak tamamladı.
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