20 Mayıs 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de Lakers play-off'a kaldı! | Los Angeles Lakers 103 - 100 Golden State Warriors

NBA'de Lakers play-off'a kaldı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 Giriş Tarihi: 20.05.2021

NBA'de play-in karşılaşmasında , 'ı 103-100 mağlup ederek play-off'a yükseldi. Lakers'ta 22 sayı, 11 ribaund, 10 asistle triple double yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

NBA'de lig konferanslarında play-off'a kalacak son takımları belirleyecek play-in maçlarına devam edildi.

Batı Konferansı'nı 7. sırada tamamlayan son şampiyon , konferans 8'incisi 'ı 103-100 yendi.

Lakers'ta 22 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double", ise 25 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparak yıldızlaştı.

Warriors'ta 'nin 37 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla, 'in 21, 'un da 10 sayılık katkıları kazanmaya yetmedi.

Lakers, bu sonuçla play-off vizesi alarak normal sezonu ikinci sırada tamamlayan ile eşleşti.

GRİZZLIES İLK ENGELİ AŞTI

Batı Konferansı'nı 9. sırada bitiren ise konferans 10'uncusu 'u 100-96 yenerek play-off'a kalma yolunda ilk adımı attı.

'un 24 sayı, 7 ribaunt ve 3 asist, 'ın da 23 sayı, 23 ribaunt ve 1 asistlik katkıları 'ı galibiyete taşıdı.

'te ise ve Rudy Gay'in 20'şer, Jakob Poeltl ile Dejounte Murray'in de 10'ar sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

Grizzlies, play-off'a katılabilmek için Lakers'a kaybeden Warriors ile final maçına çıkacak. Bu maçın kazananı, play-off'larda normal sezonun lideri Utah Jazz ile eşleşecek.

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