Son dakika spor haberi: NBA'de Lakers play-off'a kaldı! | Los Angeles Lakers 103 - 100 Golden State Warriors
NBA'de play-in karşılaşmasında Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'ı 103-100 mağlup ederek play-off'a yükseldi. Lakers'ta LeBron James 22 sayı, 11 ribaund, 10 asistle triple double yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
NBA'de lig konferanslarında play-off'a kalacak son takımları belirleyecek play-in maçlarına devam edildi.
Batı Konferansı'nı 7. sırada tamamlayan son şampiyon Los Angeles Lakers, konferans 8'incisi Golden State Warriors'ı 103-100 yendi.
Lakers'ta LeBron James 22 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double", Anthony Davis ise 25 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparak yıldızlaştı.
Warriors'ta Stephen Curry'nin 37 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla, Andrew Wiggins'in 21, Kent Bazemore'un da 10 sayılık katkıları kazanmaya yetmedi.
Lakers, bu sonuçla play-off vizesi alarak normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Phoenix Suns ile eşleşti.
GRİZZLIES İLK ENGELİ AŞTI
Batı Konferansı'nı 9. sırada bitiren Memphis Grizzlies ise konferans 10'uncusu San Antonio Spurs'u 100-96 yenerek play-off'a kalma yolunda ilk adımı attı.
Dillon Brooks'un 24 sayı, 7 ribaunt ve 3 asist, Jonas Valanciunas'ın da 23 sayı, 23 ribaunt ve 1 asistlik katkıları Grizzlies'ı galibiyete taşıdı.
Spurs'te ise DeMar DeRozan ve Rudy Gay'in 20'şer, Jakob Poeltl ile Dejounte Murray'in de 10'ar sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.
Grizzlies, play-off'a katılabilmek için Lakers'a kaybeden Warriors ile final maçına çıkacak. Bu maçın kazananı, play-off'larda normal sezonun lideri Utah Jazz ile eşleşecek.
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