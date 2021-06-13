Son dakika spor haberleri: Hidayet Türkoğlu 2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası öncesi antrenmanı ziyaret etti
Son dakika spor haberleri: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası öncesi antrenmanı ziyaret etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım teknik heyet ve oyuncularıyla bir araya geldi.
TBF'den yapılan açıklamaya göre Türkoğlu ve federasyon yetkilileri, şampiyona hazırlıklarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiren millilerin antrenmanını takip etti.
Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde yaklaşık iki saat süren antrenmanın ardından Türkoğlu, oyuncuların yanı sıra teknik ve idari kadroyla bir araya geldi. Türkoğlu, Avrupa Şampiyonası maçları için yarın Fransa'ya gidecek millilere başarılar diledi.
Bu arada milli takımda Özge Yavaş kadrodan çıkartıldı.
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanacak C Grubu'nda yer alan milliler, şampiyonadaki ilk maçında 17 Haziran Perşembe günü TSİ 19.00'da Slovenya ile karşılaşacak. Gruptaki ikinci maçını 18 Haziran Cuma günü Bosna Hersek ile TSİ 13.00'te oynayacak A Milli Takım, 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da Belçika ile oynayacağı karşılaşmayla grup mücadelesini tamamlayacak.
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