13 Haziran 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: Hidayet Türkoğlu 2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası öncesi antrenmanı ziyaret etti

Türkoğlu'dan millilere ziyaret!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Son dakika spor haberleri: Başkanı , öncesi antrenmanı ziyaret etti.

Başkanı , 'nda mücadele edecek teknik heyet ve oyuncularıyla bir araya geldi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre Türkoğlu ve federasyon yetkilileri, şampiyona hazırlıklarını 'nda gerçekleştiren millilerin antrenmanını takip etti.

Başantrenör yönetiminde yaklaşık iki saat süren antrenmanın ardından Türkoğlu, oyuncuların yanı sıra teknik ve idari kadroyla bir araya geldi. Türkoğlu, maçları için yarın 'ya gidecek millilere başarılar diledi.

Bu arada milli takımda Özge Yavaş kadrodan çıkartıldı.

Fransa'nın kentinde oynanacak C Grubu'nda yer alan milliler, şampiyonadaki ilk maçında 17 Haziran Perşembe günü TSİ 19.00'da ile karşılaşacak. Gruptaki ikinci maçını 18 Haziran Cuma günü ile TSİ 13.00'te oynayacak A Milli Takım, 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da ile oynayacağı karşılaşmayla grup mücadelesini tamamlayacak.

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