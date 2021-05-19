19 Mayıs 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de Jason Tatum Boston Celtics'i play-off'a taşıdı! | Boston Celtics 118-100 Washington Wizards

Tatum maça damga vurdu! Boston play-off'u garantiledi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

NBA'de play-in maçını kazanan , play-off'a yükselmeyi başaran ilk takım oldu. Celtics, Wizards'ı 118-100 geçerken, yıldız oyuncu Jason Tatum 50 sayı, 6 ribaund, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla maça damga vurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Lig konferanslarında play-off'a kalacak son dört takımı belirleyecek play-in maçlarının ikisi, sona erdi.

Doğu Konferansı'nı 7. sırada tamamlayan , 'nda konuk ettiği konferans 8'incisi 'ı, 'un üstün performansının yardımıyla 118-100 yenerek play-off vizesi aldı.

Celtics'te Tatum 50 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla maçın yıldızı oldu. 29 sayı ve 7 ribaunt, ise 12'şer sayı ve ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyette pay sahibi oldu.

Wizards'ta 22 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, 20 sayı, 14 ribaunt ve 5 asist, 17 sayı ve 8 ribauntla mücadele etti.

Bu sonuçla Celtics, play-off biletini alarak normal sezonu ikinci sırada tamamlayan ile eşleşti.

INDIANA PACERS PLAY-OFF'A KALMA AVANTAJINI YAKALADI

Doğu Konferansı 9'uncusu Indiana Pacers, konuk ettiği konferans 10'uncusu 'ı 144-117 mağlup ederek play-off'a kalma yolunda ilk adımı attı.

Pacers'ta 23 sayı ve 5 ribaunt, Doug McDermott 21 sayı, Domantas Sabonis 14 sayı, 21 ribaunt ve 9 asist, TJ McConnell 17 sayı, Malcolm Brogdon 16 sayı ve 8 asist, Goga Bitadze ise 14 sayı ve 10 ribaunt ile galibiyete katkıda bulundu.

Hornets'ta Miles Bridges 23 sayı ve 8 ribaunt, Terry Rozier 16 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Cody Zeller 17 sayı, LaMelo Ball 14 sayı ve 4 asist üretti.

Bu sonuçla Pacers, play-off'a katılabilmek için Boston Celtics'e kaybeden Washington Wizards ile final maçına çıkacak. Bu maçın kazananı, play-off'larda Philadelphia 76ers ile eşleşecek.

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