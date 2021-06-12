12 Haziran 2021, Cumartesi

BASKETBOL

NBA'de Furkan Korkmaz 14 sayı attı ve takımı Philadelphia 76ers Atlanta Hawks karşısında seride yeniden öne geçti

Furkan 14 sayı attı! Takımı yeniden öne geçti
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan , play-off serisinin üçüncü maçında, konferans 5'incisi Hawks'ı deplasmanda 127-111 mağlup etti.

(NBA) play-off'larında 'ı 127-111 mağlup eden Philadelphia 76ers, serisinde 2-1 öne geçti.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan , play-off serisinin üçüncü maçında, konferans 5'incisi Hawks'ı deplasmanda 16 sayı farkla geçti.

Sixers'ta 27 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, 22 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, 18 sayı ve 7 asist, 27 dakikada sahada kalan milli basketbolcu ise 14 sayı, 2 top çalma ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Hawks'ta 28 sayı ve 8 asist, 23 sayı ve 7 ribaunt, 19, 17 sayı, Clint Capela ise 8 sayı ve 16 ribauntla oynadı.

SUNS SERİDE 3-0 ÖNE GEÇTİ

Phoenix Suns, deplasmanda Denver 'ı 116-102 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 3-0 öne geçti ve final için büyük avantaj yakaladı.

Suns'ta Devin Booker 28 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Chris Paul 27 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Jae Crowder 14, Mikal Bridges 11 sayı, Deandre Ayton 10 sayı ve 15 ribauntla takımını galibiyete taşıyan oyuncular oldu.

Nuggets'ta Nikola Jokic 32 sayı, 10'u hücum olmak üzere 20 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak NBA play-off'larında bu performansa en fazla ulaşan 10. oyuncu konumuna geldi. Monte Morris 21 sayı ve 5 asist, Michael Porter 15 sayı ve 5 ribaunt, Will Barton ise 14 sayı ve 7 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

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