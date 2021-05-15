15 Mayıs 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Türk Telekom 76-70 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Türk Telekom seriyi eşitledi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

NG Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında evinde Pınar Karşıyaka'yı 76-70 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında , konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 76-70 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

İzmir'de oynanacak serinin üçüncü maçını kazanacak takım yarı finale yükselecek.

Türk Telekom: 10, 12, 9, 18, Wiltjer 2, 5, 15, 5, ,

Pınar Karşıyaka: 11, 15, 6, 2, Taylor 8, Henry 9, Kennedy 12, M'Baye 7

1. Periyot: 18-21

Devre: 42-36

3. Periyot: 57-54

Beş faulle çıkanlar: 31.39 Wiltjer, 39.39 Baldwin (Türk Telekom)

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