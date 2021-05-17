17 Mayıs 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu!

NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

NBA normal sezon sona erdi. Oluşan puan durumuna göre, play-off eşleşmeleri de belli oldu. İşte Doğu Konferansı ve Batı Konferası'nda zorlu mücadelelere sahne olacak eşleşmelerin detayları... | Son dakika spor haberleri

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

BATI KONFERANSI

(1) -Play-in galibi (8)

(2) -Play-in galibi (7)

(4) - (5)

(3) - (6)

DOĞU KONFERANSI

Philadelphia 76ers (1) -Play-in galibi (8)

(2) -Play-in galibi (7)

(4) - (5)

(3) - (6)

2'ŞER TAKIM PLAY-İN TURUNDAN GELECEK

Kendi konferanslarında ilk 6 sıraya giremeyen 4'er takım play-in turu oynayarak play-off'lara katılabilmek için mücadele edecek.

Batı Konferansı'nı 7. sırada bitiren son şampiyon ile sezonu 8. sırada tamamlayan play-in turunda karşılaşacak. Eşleşmenin galibi Phoenix Suns'ın rakibi olacak. Eşleşmede yenilen takım ise -San Antonio Spurs maçının galibiyle oynayacak. Bu eşlemede üstünlüğü kuran takımın rakibi ise Utah Jazz olacak.

Doğu Konferansı'nı 7. sırada bitiren Boston Celtics ile sezonu 8. sırada bitiren Washington Wizards, play-in turunda karşılaşacak. Eşleşmenin galibi Brooklyn Nets'in rakibi olacak. Eşleşmede yenilen takım ise Indiana Pacers-Charlotte Hornets maçının galibiyle oynayacak. Bu eşleşmede üstünlüğü kuran takımın rakibi ise Philadelphia 76ers olacak.

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