08 Haziran 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Euroleague ve Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes Anıtkabir'i ziyaret etti!

Anadolu Efes çifte kupayla Anıtkabir'de
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

2020-2021 sezonunda ve ’ni şampiyon olarak bitiren Anadolu Efes, Cumhuriyetin kurucusu ’ün edebi istirahatgahı ’i ziyaret etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

finalinde 'yı, final serisinde de 'yu geçen , çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Anadolu Efes Spor Kulübü yöneticileri, Başantrenör , antrenörleri ve oyuncularının yanı sıra kulüp çalışanlarının yer aldığı kafile, 'ün manevi huzurunda bulunabilmek için 'i ziyaret etti.

Anadolu Efes Spor Kulübü kafilesi, düzenlenen törenin ardından Anıtkabir'de bir hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ergin Ataman, Misak-ı Milli kulesine geçen kafile adına burada bulunan özel deftere ise şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her zaman güvendiğiniz güzel ülkemizi emanet ettiğiniz gençler olarak 'nın en büyük kupasını huzurunuza getirdik. Size ve tüm silah arkadaşlarınıza şehitlerimize minnettarız."

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