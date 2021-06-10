Son dakika spor haberi: LeBron James'ten flaş karar! Forma numarasını değiştiriyor... | NBA haberleri

Son dakika basketbol haberleri... Dünyaca ünlü yıldız basketbolcu LeBron James forma numarasını değiştirme kararı aldı. James 23 numaralı forma yerine 6 numara giyecek.

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James flaş bir karar aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre süperstar, 23 numaralı formasını bırakıyor. LeBron'un, Miami Heat'te 2012 ve 2013'te şampiyonluklar yaşadığı dönemde giydiği 6 numaralı formaya döneceği ifade edildi.

Takım arkadaşı Anthony Davis de New Orleans Pelicans döneminde 23 numaralı formayı giyerken Lakers'a geldiğinde 3 numarayı seçmişti.

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