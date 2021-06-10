10 Haziran 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: LeBron James'ten flaş karar! Forma numarasını değiştiriyor... | NBA haberleri

LeBron James forma numarasını değiştirdi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika basketbol haberleri... Dünyaca ünlü yıldız basketbolcu forma numarasını değiştirme kararı aldı. James 23 numaralı forma yerine 6 numara giyecek.

NBA ekiplerinden Los Angeles 'ın yıldız basketbolcusu flaş bir karar aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre süperstar, 23 numaralı formasını bırakıyor. LeBron'un, 'te 2012 ve 2013'te şampiyonluklar yaşadığı dönemde giydiği 6 numaralı formaya döneceği ifade edildi.

Takım arkadaşı Anthony Davis de New Orleans Pelicans döneminde 23 numaralı formayı giyerken Lakers'a geldiğinde 3 numarayı seçmişti.

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