07 Haziran 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA konferansında son yarı finalist Clippers oldu!

Son yarı finalist Clippers oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Dallas 'i 126-111 yenen , ilk tur serisini 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline yükselen son takım oldu.

(NBA) play-off'larında Dallas 'i 126-111 yenen , ilk tur serisini 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. ilk tur serisi son maçında Clippers, 'da Mavericks'i ağırladı.

Konuk takım mücadelenin ilk çeyreğini 38-35 önde kapatsa da Clippers devre arasına 70-62 üstün girdi. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü sürdüren Clippers, üçüncü periyodunu 100-85 önde bitirdiği karşılaşmadan 126-111 galip ayrıldı.

Seriyi 4-3 kazanan Clippers, Batı Konferansı yarı finalinde ile eşleşti.

Los Angeles ekibinde Kawhi Leonard, 28 sayı, 10 ribaunt, 9 asist, 23 sayı, 22 sayı, 10 asistle galibiyete katkı sağladı.

Mavericks'te 'in 46 sayı, 14 asist, 7 ribaunt, -Smith'in 18 sayı, 10 ribaunt ve 'in 16 sayı, 11 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

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