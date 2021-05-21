21 Mayıs 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakilka spor haberi: THY Avrupa Ligi'nde sezonun 5'i belli oldu!

THY Avrupa Ligi'nde sezonun 5'i belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en iyi 5'i belli oldu. Organizasyondan yapılan duyuruya göre, , , , ve formaları giyen yıldız isimler en iyi kadroda kendilerine yer buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 'de forma giyen , (), (), () ve 'un () ardından en iyi 5'e seçilen son isim oldu.

Maç başına 11,4 sayı ile kariyerinin en iyi ortalamasını yakalayan Tavares, 1,8 blok ortalamasıyla da bu alanda zirvede yer aldı.

29 yaşındaki pivot, bu sezon iki kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.


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