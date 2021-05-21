21 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakilka spor haberi: THY Avrupa Ligi'nde sezonun 5'i belli oldu!
THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en iyi 5'i belli oldu. Organizasyondan yapılan duyuruya göre, Real Madrid, Anadolu Efes, Bayern Münih, Barcelona ve Zenit formaları giyen yıldız isimler en iyi kadroda kendilerine yer buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Real Madrid'de forma giyen Walter Tavares, Vasilije Micic (Anadolu Efes), Vladimir Lucic (Bayern Münih), Nikola Mirotic (Barcelona) ve Kevin Pangos'un (Zenit) ardından en iyi 5'e seçilen son isim oldu.
Maç başına 11,4 sayı ile kariyerinin en iyi ortalamasını yakalayan Tavares, 1,8 blok ortalamasıyla da bu alanda zirvede yer aldı.
29 yaşındaki pivot, bu sezon iki kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.
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