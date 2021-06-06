07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: TBF Disiplin Kurulu Anadolu Efesli Singleton ve Fenerbahçe Bekolu Melih Mahmutoğlu'na para cezası verdi
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci karşılaşmasında aralarında gerginlik yaşanan Anadolu Efesli oyuncu Christopher Singleton ile Fenerbahçe Bekolu Melih Mahmutoğlu'na para cezası verdiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
TBF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, karşılaşmada yaşadıkları gerginlik sonucunda diskalifiye edilen iki oyuncuya da 20'şer bin lira para cezası verdiği bildirildi.
Karşılaşmada diskalifiye edilen Fenerbahçe Beko'nun oyuncuları Alex Perez, Ahmet Düverioğlu ve Yiğit Onan ile görevlileri Cenk Renda, Radovan Trifunovic, İlker Belgutay ve Ahmet Kulduk'a ihtar cezası veren kurulun, Anadolu Efes'e 7 bin 500 lira para cezası uyguladığı da aktarıldı.
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