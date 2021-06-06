07 Haziran 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: TBF Disiplin Kurulu Anadolu Efesli Singleton ve Fenerbahçe Bekolu Melih Mahmutoğlu'na para cezası verdi

TBF'den Singleton ve Melih'e ceza!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci karşılaşmasında aralarında gerginlik yaşanan Anadolu Efesli oyuncu ile Fenerbahçe Bekolu 'na para cezası verdiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TBF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, karşılaşmada yaşadıkları gerginlik sonucunda diskalifiye edilen iki oyuncuya da 20'şer bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Karşılaşmada diskalifiye edilen 'nun oyuncuları , ve ile görevlileri , , ve 'a ihtar cezası veren kurulun, 'e 7 bin 500 lira para cezası uyguladığı da aktarıldı.

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