Son dakika spor haberi: Cedi Osman'ın performansı farkı önleyemedi! | Cleveland Cavaliers 105 - 141 Portland Trail Blazers
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers ile Portland Trail Blazers karşı karşıya geldi. Blazers, sahadan 141 - 105 galip ayıldı. Cavs'da temsilcimiz Cedi Osman, 14 sayı kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Cavaliers'ın konuk ettiği Blazers'a 36 sayı farkla mağlup olduğu maçta ilk 5'te sahaya çıkan Cedi Osman, 26 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 14 sayı, 2'şer ribaund ve asist, 1 top çalma ile tamamlayarak takımının en etkili oyuncuları arasına girdi.
Bu sezon üst üste 8. toplamda 45. kez kaybederek play-off'lara kalma şansı kalmayan 21 galibiyetli Cavaliers'ta Kevin Love 18 sayı ve 8 ribaund, Dean Wade 16, Collin Sexton 15 sayı üretti.
Bu sezon 37. kez kazanan Blazers'ta 32 sayı ve 9 asist üreten Damian Lillard, galibiyette başrolü oynadı.
EDWARDS'IN 42 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ
Batı Konferansı temsilcisi Memphis Grizzlies, çekişmeli geçen mücadele sonunda sezonun 33. galibiyetini, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 139-135 mağlup ederek elde etti.
Grizzlies'ta Ja Morant 37 sayı ve 10 asist, Desmond Bane 22, Kyle Anderson 20, Dillon Brooks 16 sayı, Brandon Clarke 12 sayı ve 10 ribaundla galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sezon 36. kez kaybeden Timberwolves'ta 42 sayı, 7 asist ve 6 ribaundluk performans sergileyen 19 yaşındaki Anthony Edwards, NBA tarihinde 8'i üçlük olmak üzere 40 sayı barajını geçen Roddy Beaubois'ten sonra ikinci çaylak oyuncu oldu. D'Angelo Russell 22 sayı ve 14 asist, Karl-Anthony Towns ise 22 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Boston Celtics: 96-132
Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 105-141
Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 135-139
Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 135-134
Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 135-103
Indiana Pacers-Sacramento Kings: 93-104
Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 115-135
Denver Nuggets-New York Knicks: 113-97
Utah Jazz-San Antonio Spurs: 126-94
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