06 Mayıs 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Cedi Osman'ın performansı farkı önleyemedi! | Cleveland Cavaliers 105 - 141 Portland Trail Blazers

Cedi Osman'ın performansı farkı önleyemedi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ile karşı karşıya geldi. , sahadan 141 - 105 galip ayıldı. Cavs'da temsilcimiz Cedi Osman, 14 sayı kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi 'ın konuk ettiği 'a 36 sayı farkla mağlup olduğu maçta ilk 5'te sahaya çıkan Cedi Osman, 26 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 14 sayı, 2'şer ribaund ve asist, 1 top çalma ile tamamlayarak takımının en etkili oyuncuları arasına girdi.

Bu sezon üst üste 8. toplamda 45. kez kaybederek play-off'lara kalma şansı kalmayan 21 galibiyetli Cavaliers'ta 18 sayı ve 8 ribaund, 16, 15 sayı üretti.

Bu sezon 37. kez kazanan Blazers'ta 32 sayı ve 9 asist üreten , galibiyette başrolü oynadı.

EDWARDS'IN 42 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Batı Konferansı temsilcisi , çekişmeli geçen mücadele sonunda sezonun 33. galibiyetini, deplasmanda 'u 139-135 mağlup ederek elde etti.

Grizzlies'ta 37 sayı ve 10 asist, 22, 20, 16 sayı, Brandon Clarke 12 sayı ve 10 ribaundla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 36. kez kaybeden 'ta 42 sayı, 7 asist ve 6 ribaundluk performans sergileyen 19 yaşındaki Anthony Edwards, NBA tarihinde 8'i üçlük olmak üzere 40 sayı barajını geçen Roddy Beaubois'ten sonra ikinci çaylak oyuncu oldu. D'Angelo Russell 22 sayı ve 14 asist, Karl-Anthony Towns ise 22 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Boston Celtics: 96-132

-: 105-141

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 135-139

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 135-134

Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 135-103

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 93-104

Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 115-135

Denver Nuggets-New York Knicks: 113-97

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 126-94

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