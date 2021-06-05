05 Haziran 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Şampiyon Anadolu Efes'in bayrağı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı

Şampiyon Anadolu Efes'in bayrağı köprüye asıldı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika spor haberleri: THY EuroLeague'de şampiyon olan 'in bayrakları, 'ndaki köprülere asıldı.

'nde sezonu şampiyon tamamlayan 'nın bayrakları, 'ndaki köprülere asıldı.

Lacivert-beyazlı ekibin büyük ebatlı bayrakları, , ve 'nde dalgalanıyor.

'in bayrakları 10 gün boyunca köprülerde asılı kalacak.

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