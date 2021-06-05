05 Haziran 2021, Cumartesi
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Şampiyon Anadolu Efes'in bayrağı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı
Son dakika spor haberleri: THY EuroLeague'de şampiyon olan Anadolu Efes'in bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.
THY Avrupa Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.
Lacivert-beyazlı ekibin büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor.
Anadolu Efes'in bayrakları 10 gün boyunca köprülerde asılı kalacak.
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