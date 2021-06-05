ING Basketbol Süper Ligi Play-Off finali ikinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Mücadelenin son bölümlerinde gergin anlar yaşandı. Sarı lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu ve Anadolu Efes'te Chris Singleton'ın tartışması üzerine ortalık bir anda karıştı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı yaşanıyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Maçın son bölümlerinde gergin anlar yaşandı. Anadolu Efes'ten Chris Singleton ile Fenerbahçe forması giyen Melih Mahmutoğlu tartışma yaşadı. Hararetlenen bu tartışmayı takım arkadaşları güçlükle ayırabildi.

Pozisyonu inceleyen hakemler, Melih Mahmutoğlu ile Chris Singleton'ı diskalifiye etti. Ayrıca sarı lacivertli takımın benchinde bulunan Alex Perez ile Ahmet Düverioğlu ve Yiğit Onan da diskalifiye edildi.

Ayrıca Fenerbahçe'de Jan Vesely iki teknik faulden, Anadolu Efes'te ise Sertaç Şanlı 5 faulden oyun dışı kalmıştı.

İŞTE O ANLAR



(Fotoğraf: Tivibu Spor)

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