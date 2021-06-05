05 Haziran 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında gergin anlar! Melih Mahmutoğlu ve Chris Singleton...

Maçta gergin anlar! 5 oyuncu atıldı
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 Giriş Tarihi: 05.06.2021

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off finali ikinci maçında ile Beko kozlarını paylaştı. Mücadelenin son bölümlerinde gergin anlar yaşandı. Sarı lacivertlilerde ve Anadolu Efes'te 'ın tartışması üzerine ortalık bir anda karıştı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı yaşanıyor. ve Beko şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Maçın son bölümlerinde gergin anlar yaşandı. Anadolu Efes'ten ile Fenerbahçe forması giyen tartışma yaşadı. Hararetlenen bu tartışmayı takım arkadaşları güçlükle ayırabildi.

Pozisyonu inceleyen hakemler, Melih Mahmutoğlu ile Chris Singleton'ı diskalifiye etti. Ayrıca sarı lacivertli takımın benchinde bulunan ile ve da diskalifiye edildi.

Ayrıca Fenerbahçe'de Jan Vesely iki teknik faulden, Anadolu Efes'te ise Sertaç Şanlı 5 faulden oyun dışı kalmıştı.

İŞTE O ANLAR


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