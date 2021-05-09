09 Mayıs 2021, Pazar

BASKETBOL

Burgos - Pınar Karşıyaka final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Burgos - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

final maçında Burgos ile Pınar karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burgos - Pınar Karşıyaka final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. Final maçında Pınar ile karşı karşıya gelecek. Pınar Karşıyaka'da hedef kupayı Türkiye'ye getirmek.

BURGOS - PINAR KARŞIYAKA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme başarısı gösteren Pınar Karşıyaka, TSİ 19.00'da temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 'da canlı yayınlanacak.

'nı Türkiye'ye getirmek isteyen İzmir ekibi, maça odaklanmış durumda. Yarı finalde 'yı mağlup ederek finale yükselen Karşıyaka, Rusya'nın kentindeki 'da rakibiyle mücadele edecek. Kulüp tarihinin ilk Avrupa Şampiyonluğu için parkeye çıkacak olan 'nın öğrencileri, maçı kazanması durumunda 'nı da müzesine götürmeyi başaran ilk Türk takımı olacak.

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