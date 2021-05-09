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BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Michael Jordan'ın formasına milyon dolar!

Michael Jordan'ın formasına milyon dolar!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

Efsane basketbolcu Michael 'ın, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu () Erkekler Basketbol Ligi'nde giymiş olduğu forması, açık artırmada müthiş bir fiyata satıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Efsane basketbolcu Michael 'ın, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu () Erkekler Basketbol Ligi'nde giydiği forması, açık artırmada 1,38 milyon dolara satıldı.

müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jordan'ın NCAA'de yılın oyuncusu seçildiği 1982-83 sezonunda giydiği forması için 13 Nisan'da başlatılan açık arttırma sonuçlandı.

) Draft'ında 3. sıradan seçildiği 'da 6 şampiyonluk yaşayan Jordan, çoğu otorite tarafından lig tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Aktif kariyerinde sayısız başarıya imza atan 58 yaşındaki Jordan, 2010'dan bu yana da NBA takımlarından 'ın çoğunluk hissesini elinde tutuyor.

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