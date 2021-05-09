Son dakika spor haberi: Michael Jordan'ın formasına milyon dolar!
Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde giymiş olduğu North Carolina Tar Heels forması, açık artırmada müthiş bir fiyata satıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde giydiği North Carolina Tar Heels forması, açık artırmada 1,38 milyon dolara satıldı.
Heritage Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jordan'ın NCAA'de yılın oyuncusu seçildiği 1982-83 sezonunda giydiği North Carolina Üniversitesi forması için 13 Nisan'da başlatılan açık arttırma sonuçlandı.
1984 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Draft'ında 3. sıradan seçildiği Chicago Bulls'da 6 şampiyonluk yaşayan Jordan, çoğu otorite tarafından lig tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor.
Aktif kariyerinde sayısız başarıya imza atan 58 yaşındaki Jordan, 2010'dan bu yana da NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın çoğunluk hissesini elinde tutuyor.
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