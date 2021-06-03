ING Basketbol Süper Ligi play-off final maçında Turkish Airlines EuroLeague (THY Avrupa Ligi) şampiyonu Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Lacivert-beyazlıl

ING Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı başlıyor. Bir tarafta THY EuroLeague'de şampiyon olarak tarih yazan Anadolu Efes, diğer tarafta son 4 sezonun 3'ünde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Beko... Türk basketbolunun iki lokomotifini karşı karşıya getirecek final serisi 3 Haziran Perşembe günü start alacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, ikinci karşılaşma 5 Haziran Cumartesi günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

ANADOLU EFES - F.BAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan final serisinin ilk karşılaşması 3 Haziran Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Zorlu mücadele TRT Spor ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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