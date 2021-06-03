Türkiye ING Basketbol Süper Ligi Play-off final mücadelesi başlıyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı başlıyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği Play-Off final serisinde ilk maç Sinan Erdem'de oynanacak. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü 19.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda, 3. karşılaşma ise 7 Haziran Pazartesi günü 19.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

3 Haziran Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat 17:00'de başlayacak ve Tivibuspor 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

FİNAL YOLU

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.

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