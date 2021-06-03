03 Haziran 2021, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

Türkiye Play-off final mücadelesi başlıyor. ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde final heyecanı başlıyor. ile 'nun karşı karşıya geleceği Play-Off final serisinde ilk maç 'de oynanacak. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü 19.30'da 'nda, 3. karşılaşma ise 7 Haziran Pazartesi günü 19.30'da 'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

3 Haziran Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat 17:00'de başlayacak ve ile ekranlarından naklen yayınlanacak.

FİNAL YOLU

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde 'i, yarı finalde de 'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde 'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.

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