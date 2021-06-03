03 Haziran 2021, Perşembe

BASKETBOL

NBA'de Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks ve Utah Jazz konferans yarı finaline yükseldi

NBA'de konferans yarı finalistleri belli oldu
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

(NBA) play-off'larında yarı finalistler belli oldu. Konferans yarı finaline yükselen takımlar, Philadelphia , ve Utah oldu. İşte geceden öne çıkan detaylar...

(NBA) play-off'larında Philadelphia , ve Utah , konferans yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. 76ers sahasında 'ı 129-112 yenerek ilk tur serisini 4-1 kazandı.

76ers adına 'nin 30, 'in 28 sayı attığı karşılaşmada da 19 sayı, 11 asist, 10 ribauntla "triple-double" yaptı. Milli basketbolcu ise 14 dakika 23 saniye süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 1 ribauntla tamamladı.

Wizards'ta 'ın 32 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Russell Westbrook'un 24 sayı, 10 asist, 8 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

HAWKS 2016'DAN BERİ İLK KEZ PLAY-OFF SERİSİ KAZANDI

Atlanta Hawks, deplasmanda New York 'i 103-89 mağlup ederek ilk tur serisinde 4-1 galip geldi.

Play-off'larda 2016'dan bu yana ilk kez tur atlayan Hawks'ta Trae Young, 36 sayı, 9 asist, 4 ribauntla maçın yıldızı oldu. Young, bu performansıyla play-off kariyer sayı rekorunu da kırdı. Müsabakada Clint Capela 14 sayı, 15 ribaunt, De'Andre Hunter ise 15 sayıyla mücadele etti.

Knicks'te Julius Randle 23 sayı, 13 ribaunt, RJ Barrett da 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Bu sonuçların ardından 76ers ile Hawks, Doğu Konferansı yarı finalinde eşleşti.

JAZZ GRIZZLIES'İ ELEDİ

Batı Konferansı'nda normal sezon lideri , evinde Memphis 'i 126-110'luk skorla geçerek play-off ilk tur serisini 4-1 kazandı.

Jazz'da Donovan Mitchell 30 sayı, 10 asist, Rudy Gobert 23 sayı, 15 ribaunt, Jordan Clarkson 24 sayılık katkılarıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Grizzlies'ta Dillon Brooks ve Ja Morant'in 27'şer sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

DONCIC'TEN 42 SAYI

Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'in 42 sayı, 14 asist, 8 ribauntla oynadığı mücadelede Los Angeles Clippers deplasmanından 105-100 galip ayrıldı.

Seride 3-2 öne geçen Mavericks'te Tim Hardaway Jr, 20 sayıyla çift haneye ulaşan diğer isim oldu.

Clippers'ta Paul George 23, Kawhi Leonard ve Reggie Jackson 20'şer sayı kaydetti.

Mavericks ile Clippers arasındaki ilk tur serisinin galibi, Batı Konferansı yarı finalinde Jazz'ın rakibi olacak.

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