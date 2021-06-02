Son dakika spor haberi: NBA'de Brooklyn Nets Celtics karşısında seriyi kazandı!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında heyecan devam ediyor. Boston Celtics'i 123-109 yenen Brooklyn Nets, Doğu Konferansı ilk tur serisini 4-1 kazandı. Öte yandan Phoenix Suns, kasığındaki sakatlık nedeniyle Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 115-85 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-2 üstünlük yakaladı. İşte gecenin sonuçları... | Son dakika spor haberleri
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Boston Celtics'i 123-109 yenen Brooklyn Nets, Doğu Konferansı ilk tur serisini 4-1 kazandı.
NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Nets, sahasında Celtics'i mağlup ederek Doğu Konferansı yarı finalinde Milwaukee Bucks'ın rakibi oldu.
Nets'i galibiyete, 34 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan James Harden, 24 sayı, 3 blokla oynayan Kevin Durant ve 25 sayı atan Kyrie Irving taşıdı.
Celtics'te Jayson Tatum 32 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Evan Fournier 18 sayı, 6 ribaunt ve Romeo Langford 17 sayıyla mücadele etti.
NUGGETS LILLARD'IN 55 SAYISINA RAĞMEN KAZANDI
Batı Konferansı'ndaki mücadelede Denver Nuggets, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı iki uzatma sonunda 147-140 mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.
All-star oyun kurucu Damian Lillard, normal sürenin bitime 3.7, ilk uzatmanın bitimine de 6.6 saniye kala attığı üç sayılık basketlerle Trail Blazers'ın maçı 2 defa uzatmaya götürmesini sağladı.
Lillard, takımının mağlubiyetine rağmen 17'de 12 üç sayı isabetiyle 55 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, 3 blok üreterek karşılaşmaya damga vurdu.
Play-off kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Lillard, 12 üç sayılık basketle Klay Thompson'a ait NBA play-off rekorunu kırdı. Lillard ayrıca, bir play-off maçında 55 sayı, 10 asistlik performans sergileyen ilk oyuncu oldu.
Nuggets'ta Nikola Jokic 38 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 4 blok, Monte Morris 28 sayı, 5 asist ve Michael Porter 26 sayı, 12 ribauntla oynadı.
LAKERS ELENMENİN EŞİĞİNDE
Phoenix Suns, kasığındaki sakatlık nedeniyle Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan Los Angeles Lakers'ı 115-85 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-2 üstünlük yakaladı.
Ev sahibi Suns'ta Devin Booker 30 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, kenardan oyuna giren Cameron Payne ise 16 sayı üretti.
24 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan LeBron James, son şampiyon Lakers'ı ayakta tutmaya çalıştı.
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