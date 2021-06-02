02 Haziran 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de Brooklyn Nets Celtics karşısında seriyi kazandı!

NBA'de Nets, Celtics karşısında seriyi 4-1 üstün bitirdi
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.06.2021

(NBA) play-off'larında heyecan devam ediyor. Boston 'i 123-109 yenen , ilk tur serisini 4-1 kazandı. Öte yandan , kasığındaki sakatlık nedeniyle Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan son şampiyon 'ı 115-85 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-2 üstünlük yakaladı. İşte gecenin sonuçları... | Son dakika spor haberleri

(NBA) play-off'larında Boston 'i 123-109 yenen , ilk tur serisini 4-1 kazandı.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Nets, sahasında Celtics'i mağlup ederek Doğu Konferansı yarı finalinde 'ın rakibi oldu.

Nets'i galibiyete, 34 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan , 24 sayı, 3 blokla oynayan ve 25 sayı atan taşıdı.

Celtics'te Jayson Tatum 32 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Evan Fournier 18 sayı, 6 ribaunt ve Romeo Langford 17 sayıyla mücadele etti.

NUGGETS LILLARD'IN 55 SAYISINA RAĞMEN KAZANDI

Batı Konferansı'ndaki mücadelede Denver , ağırladığı Portland 'ı iki uzatma sonunda 147-140 mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.

All-star oyun kurucu Damian Lillard, normal sürenin bitime 3.7, ilk uzatmanın bitimine de 6.6 saniye kala attığı üç sayılık basketlerle Trail Blazers'ın maçı 2 defa uzatmaya götürmesini sağladı.

Lillard, takımının mağlubiyetine rağmen 17'de 12 üç sayı isabetiyle 55 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, 3 blok üreterek karşılaşmaya damga vurdu.

Play-off kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Lillard, 12 üç sayılık basketle Klay Thompson'a ait NBA play-off rekorunu kırdı. Lillard ayrıca, bir play-off maçında 55 sayı, 10 asistlik performans sergileyen ilk oyuncu oldu.

Nuggets'ta Nikola Jokic 38 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 4 blok, Monte Morris 28 sayı, 5 asist ve Michael Porter 26 sayı, 12 ribauntla oynadı.

LAKERS ELENMENİN EŞİĞİNDE

, kasığındaki sakatlık nedeniyle Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan 'ı 115-85 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-2 üstünlük yakaladı.

Ev sahibi Suns'ta Devin Booker 30 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, kenardan oyuna giren Cameron Payne ise 16 sayı üretti.

24 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan LeBron James, son şampiyon Lakers'ı ayakta tutmaya çalıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Jan Vesely'den Final-Four açıklaması! Tam kadro olsaydık... Jan Vesely'den Final-Four açıklaması! "Tam kadro olsaydık..."
Anadolu Efes-F.Bahçe Beko maçına dair tüm bilgiler! Anadolu Efes-F.Bahçe Beko maçına dair tüm bilgiler!
Wizards seride durumu 3-1'e getirdi! Wizards seride durumu 3-1'e getirdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör