06 Mayıs 2021, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes Ergin Ataman'ın sözleşmesini uzattı

Ergin Ataman'ın sözleşmesi uzatıldı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

ve THY ekibi , başantrenör 'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

, başantrenör ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızda üçüncü dönemini sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme tazeledik. Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımımızın başına geçmişti.
Ergin Ataman'ın takımımızın başında bir ikinciliği, bir Euroleague üçüncülüğü, iki şampiyonluğu, üç , iki , altyapılarda ise bir Şampiyonluğu, üç Şampiyonluğu ve iki Şampiyonluğu bulunuyor.

Takımımız, bilindiği gibi Ergin Ataman yönetiminde bu sezon 'de 'nın takımını play-off serisinde 3-2 ile geçerek adını 'a yazdırmıştı."

Ergin Ataman ile 2 yıl daha


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