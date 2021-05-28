28 Mayıs 2021, Cuma

BASKETBOL

EuroLeague Final-Four'da CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

CSKA Moskova-Anadolu Efes maçı ne zaman hangi kanalda?
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

'de Final-Four heyecanı 'nın şehrinde başlayacak. Temsilcimiz , CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Peki, CSKA Moskova-Anadolu Efes Final Four maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak?

THY EuroLeague'in favorilerinden gösterilen , Final Four'da CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor. Kritik maçla ilgili merak edilen her şey haberimizde...

CSKA MOSKOVA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes'in CSKA Moskova ile karşılaşacağı maç bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve kanalından canlı yayınlanacak.

YENERSE FİNALDE

Anadolu Efes, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde, bir diğer yarı final eşleşmesi olan - maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Avrupa arenasındaki 726. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 725 karşılaşmada 413 galibiyet ve 312 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı 'de ise 478. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 477 karşılaşmada 256 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne kadar 32 kez karşılaşırken, İstanbul ekibi 11 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında organizasyonlarında oynanan yedi maçta Efes 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 5 galibiyet ve 20 mağlubiyet elde etti.


Ergin Ataman: "Final-Four'da şampiyonluk için oynayacağız"

Anadolu Efes'in başantrenörü , organizasyonun en başarılı takımlarından biri olduklarını söyledi. Müsabakaların oynanacağı 'da düzenlenen açılış programına katılan Ataman, normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu kupayı kazanmasının kendisi için çok önemli olduğunu belirten Ataman, "Şimdi harika bir takımım var. Özellikle son iki sezondur harika basketbol ortaya koyuyoruz. 'ndeki en başarılı takımlardan bir tanesiyiz. Belki de CSKA Moskova ile birlikte maç kazanma yüzdesi en iyi takım da olabiliriz. Şimdi de Final-Four'da şampiyonluk için oynayacağız." diye konuştu.

CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis: Larkin durdurulamaz bir oyuncu

Gerçekten büyük zorluklarla karşılaştık, karşılaşıyoruz. Biz de antrenmanlarımızı ona göre yaptık. Anadolu Efes'in çok iyi şutörleri var, topu çok iyi dolaştırıyorlar. Dolayısıyla farklı şeyler yapabilmemiz için ortaya bir şeyler koyabilmemiz lazım. Tabii bizim pek çok farklı planımız var. Final maçlarında son üç dakikada iyi oynayıp kazandığımız da oldu, favori olduğumuzda kaybettiğimiz maçlar da. Biz tabii ki onları durdurmaya çalışacağız. Larkin, Simon durdurulamazlar ama frenleyebiliriz."

Müthiş bir organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden CSKA Moskovalı oyuncu Will Clyburn ise "Sadece bir maç yapacağız ve o akşam daha iyi performans sergileyen takım maçı kazanacak. Tabii ki biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Lakers seride öne geçti! Lakers seride öne geçti!
Ergin Ataman'dan çarpıcı Obradovic yorumu! Ergin Ataman'dan çarpıcı Obradovic yorumu!
Potanın Perileri mağlup oldu! Potanın Perileri mağlup oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör