Son dakika spor haberi: EuroLeague kupasını kazanan ilk Türk koç Ergin Ataman oldu!
THY EuroLeague'de final heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Anadolu Efes, finalde Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman ise bu zaferle birlikte bir rekora imza attı. Ataman, bu kupayı kazanan ilk Türk koç oldu.
THY Euroleague'i kazanan Anadolu Efes'ta Başantrenör Ergin Ataman bu kupayı kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Ataman, EuroCup, Saporta Kupası ve FIBA EuroChallenge'dan sonra kariyerindeki 4. Avrupa kupasını kazandı.
THY Euroleague finalinde Barcelona'yı geçerek şampiyon olan Anadolu Efes ilk kez bu kupayı alırken, Başantrenör Ergin Ataman için de kupanın ayrı bir önemi oldu. Ataman, Euroleague'i kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Deneyimli başantrenör ayrıca Avrupa'daki 4. kupasını kazanmış oldu.
Ergin Ataman, başantrenörlük kariyerinde ilk Avrupa kupasını İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla elde etti. Ataman, Siena ile 2001-2002 sezonunda FIBA Saporta Kupası finalinde İspanyol Pamesa Valencia'yı 81-71 yenerek şampiyonluk yaşadı.
Başarılı başantrenör, Beşiktaş'ın başında 2011-2012 sezonunda FIBA EuroChallenge finalinde Fransız ekibi Elan Chalon'u 91-86 yenerek kupaya uzandı. Ergin Ataman, 2016 yılında da Galatasaray ile Eurocup finalinde 66-62 yenildiği Fransa'nın Strasbourg temsilcisini İstanbul'da 78-67'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.
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