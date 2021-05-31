31 Mayıs 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: EuroLeague kupasını kazanan ilk Türk koç Ergin Ataman oldu!

EuroLeague kupasını kazanan ilk Türk koç Ergin Ataman oldu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

THY 'de final heyecanı yaşandı. Temsilcimiz , finalde 'yı 86-81 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Anadolu Efes'in koçu ise bu zaferle birlikte bir rekora imza attı. Ataman, bu kupayı kazanan ilk Türk koç oldu.

THY 'i kazanan 'ta Başantrenör bu kupayı kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Ataman, , ve 'dan sonra kariyerindeki 4. Avrupa kupasını kazandı.

THY Euroleague finalinde 'yı geçerek şampiyon olan Anadolu Efes ilk kez bu kupayı alırken, Başantrenör Ergin Ataman için de kupanın ayrı bir önemi oldu. Ataman, Euroleague'i kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Deneyimli başantrenör ayrıca Avrupa'daki 4. kupasını kazanmış oldu.

Ergin Ataman, başantrenörlük kariyerinde ilk Avrupa kupasını İtalya'nın Montepaschi takımıyla elde etti. Ataman, Siena ile 2001-2002 sezonunda FIBA Saporta Kupası finalinde İspanyol Pamesa Valencia'yı 81-71 yenerek şampiyonluk yaşadı.

Başarılı başantrenör, 'ın başında 2011-2012 sezonunda FIBA EuroChallenge finalinde Fransız ekibi Elan Chalon'u 91-86 yenerek kupaya uzandı. Ergin Ataman, 2016 yılında da ile Eurocup finalinde 66-62 yenildiği Fransa'nın Strasbourg temsilcisini İstanbul'da 78-67'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman'dan şampiyonluğun ardından flaş hareket! "Şehitlerimize armağan olsun"

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