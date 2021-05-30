30 Mayıs 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: THY EuroLeague'de üçüncülük maçında gülen taraf Milano oldu! | Olimpia Milano 83 - 73 CSKA Moskova

EuroLeague'de üçüncü Olimpia Milano oldu!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.05.2021

THY 'de , 'yı 83-73 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. ’da  14 sayı, 3 ribaund, 6 asist ile galibiyette başrol oynadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

THY üçüncülük karşılaimasında gülen taraf oldu.

temsilcisi, yarı finalde 'e mağlup olan 'yı 83-73'le geçti ve 2020-2021 sezonunda Euroleague üçüncüsü oldu.

Olimpia , bu sonuçla 29 yıl sonra katıldığı Final Four'da sezonu üçüncü tamamlamayı başardı. Son şampiyon CSKA Moskova ise dördüncü oldu.

Milano'da 14 sayı, 3 ribaund, 6 asist ile galibiyette başrol oynadı. da 14 sayı kaydetti.

CSKA Moskova cephesinde ise yıldız isim 18 sayı, 9 ribaund ile en skorer isim olsa da galibiyet için yetmedi. temsilcisinde da 12 sayı kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Barcelona - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Milwaukee seriyi bitirdi! Rövanşı aldı Milwaukee seriyi bitirdi! Rövanşı aldı
A. Efes tarih yazmak istiyor! A. Efes tarih yazmak istiyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör