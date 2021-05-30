THY Euroleague'de Olimpia Milano, CSKA Moskova'yı 83-73 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Milano’da Sergio Rodriguez 14 sayı, 3 ribaund, 6 asist ile galibiyette başrol oynadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

THY Euroleague Final Four üçüncülük karşılaimasında gülen taraf Olimpia Milano oldu.

İtalyan temsilcisi, yarı finalde Anadolu Efes'e mağlup olan CSKA Moskova'yı 83-73'le geçti ve 2020-2021 sezonunda Euroleague üçüncüsü oldu.

Olimpia Milano, bu sonuçla 29 yıl sonra katıldığı Final Four'da sezonu üçüncü tamamlamayı başardı. Son şampiyon CSKA Moskova ise dördüncü oldu.

Milano'da Sergio Rodriguez 14 sayı, 3 ribaund, 6 asist ile galibiyette başrol oynadı. Vladimir Micov da 14 sayı kaydetti.

CSKA Moskova cephesinde ise yıldız isim Shengelia 18 sayı, 9 ribaund ile en skorer isim olsa da galibiyet için yetmedi. Rus temsilcisinde Johannes Voigtmann da 12 sayı kaydetti.

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