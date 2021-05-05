05 Mayıs 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Cedi Osman Cavaliers'a yetmedi! | Cleveland Cavaliers 118 - 134 Phoenix Suns

Cedi Osman Cavaliers'a yetmedi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , ile karşı karşıya geldi. Cavs, mücadeleden 134-118 mağlup ayrıldı. Milli oyuncumuz Cedi Osman'ın, 16 sayı, 5 ribaund ve 4 asistlik performansı takımına yetmedi. İşte detaylar... | (Son dakika spor haberleri)

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Cavaliers'ın sahasında 'a mağlup olduğu maçta 45 dakika sahada kalan Cedi Osman, 16 sayı, 5 ribaund ve 4 asist üretti.

Cavaliers'ta 32, 29 sayı ile oynadı.

Suns'ta 23 sayı ve 16 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Ayrıca üst üste 5. galibiyetini alan Suns, Batı Konferansı puan durumunda zirveye yerleşti.

HARDAWAY 10 ÜÇLÜKLE MAVERİCKS TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren 'in, deplasmanda 'i 127-113 yendiği maçta 10 üçlük atarak takımına galibiyeti getiren , kulüp tarihinde bu istatistiğe ulaşan 3. oyuncu oldu.

36 sayı atan Hardaway'den önce, 1995'te ve 2015'te bir maça 10 üçlüğü sığdırabilmeyi başaran diğer oyuncular olmuşlardı.

Ayrıca Mavericks'te 23 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

SONUÇLAR

-: 118-134

-: 99-102

-Brooklyn Nets: 124-118

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-103

Miami Heat-Dallas Mavericks: 113-127

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 99-103

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 105-100

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