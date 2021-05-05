Son dakika spor haberi: Cedi Osman Cavaliers'a yetmedi! | Cleveland Cavaliers 118 - 134 Phoenix Suns
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns ile karşı karşıya geldi. Cavs, mücadeleden 134-118 mağlup ayrıldı. Milli oyuncumuz Cedi Osman'ın, 16 sayı, 5 ribaund ve 4 asistlik performansı takımına yetmedi. İşte detaylar... | (Son dakika spor haberleri)
NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Cavaliers'ın sahasında Suns'a mağlup olduğu maçta 45 dakika sahada kalan Cedi Osman, 16 sayı, 5 ribaund ve 4 asist üretti.
Cavaliers'ta Isaac Okoro 32, Collin Sexton 29 sayı ile oynadı.
Suns'ta Chris Paul 23 sayı ve 16 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.
Ayrıca üst üste 5. galibiyetini alan Suns, Batı Konferansı puan durumunda zirveye yerleşti.
HARDAWAY 10 ÜÇLÜKLE MAVERİCKS TARİHİNE ADINI YAZDIRDI
Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Dallas Mavericks'in, deplasmanda Miami Heat'i 127-113 yendiği maçta 10 üçlük atarak takımına galibiyeti getiren Tim Hardaway Jr, kulüp tarihinde bu istatistiğe ulaşan 3. oyuncu oldu.
36 sayı atan Hardaway'den önce, George McCloud 1995'te ve Wesley Matthews 2015'te bir maça 10 üçlüğü sığdırabilmeyi başaran diğer oyuncular olmuşlardı.
Ayrıca Mavericks'te Luka Doncic 23 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 118-134
Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 99-102
Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 124-118
New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-103
Miami Heat-Dallas Mavericks: 113-127
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 99-103
Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 105-100
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