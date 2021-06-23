A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin şoku! Kadrodan çıkarıldı
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için Kanada'nın Victoria şehrine gidecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. | Son dakika Milli Takım haberleri
Kanada'da düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
TBF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için Kanada'nın Victoria şehrine gidecek A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan final serisinin üçüncü maçında belinden sakatlanan ve tedavisi milli takımda süren Shane Larkin, TBF Sağlık Kurulu'nun gözetiminde 21 Haziran Pazartesi gününden bu yana takımla birlikte çalışmalarına devem etti. Kamp sırasında bel sakatlığı tekrar eden Shane Larkin'in son çekilen MR'ında bel fıtığının nüksetmesi ve TBF Sağlık Kurulu'nun da değerlendirmesiyle birlikte 29 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya yetişemeyecek olması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
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