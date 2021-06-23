23 Haziran 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin şoku! Kadrodan çıkarıldı

12 Dev Adam'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için Kanada'nın Victoria şehrine gidecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. | Son dakika Milli Takım haberleri

Kanada'da düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

TBF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için Kanada'nın Victoria şehrine gidecek A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan final serisinin üçüncü maçında belinden sakatlanan ve tedavisi milli takımda süren Shane Larkin, TBF Sağlık Kurulu'nun gözetiminde 21 Haziran Pazartesi gününden bu yana takımla birlikte çalışmalarına devem etti. Kamp sırasında bel sakatlığı tekrar eden Shane Larkin'in son çekilen MR'ında bel fıtığının nüksetmesi ve TBF Sağlık Kurulu'nun da değerlendirmesiyle birlikte 29 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya yetişemeyecek olması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Çakır'a ve Güneş'e hakarete soruşturma! Çakır'a ve Güneş'e hakarete soruşturma!
Riva'da Güneş zirvesi! Detaylı rapor hazırlayacak Riva'da Güneş zirvesi! Detaylı rapor hazırlayacak
Bizim Çocuklar'ı böyle değerlendirdi! Toroğlu'ndan EURO 2020 sözleri Bizim Çocuklar'ı böyle değerlendirdi! Toroğlu'ndan EURO 2020 sözleri
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör